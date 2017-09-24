Косачев прокомментировал ситуацию со снимками американской техники в Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Любое содействие "Исламскому государству"* является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, взаимодействие США с боевиками в Сирии, к сожалению, не новость, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Facebook.
"Опубликованные Минобороны России данные — это, к сожалению, уже давно не новость. Взаимодействие американских военных с боевиками в Сирии предполагалось уже давно, слишком удобный партнер в деле насильственной смены существующих в стране официальных властей", — сказал сенатор РИА Новости.
И любое содействие их деятельности, даже пассивное, "является прямым нарушением соответствующих резолюций Совбеза ООН, равно как и собственных деклараций Вашингтона о приверженности антитеррористической борьбе", подчеркнул парламентарий.
"Во все возрастающей степени складывается уверенность в том, что регулярные обвинения в адрес Дамаска об использовании химического оружия и жестоком обращении с оппозиционерами — не более чем "операция прикрытия" собственных неправых и антигуманных действий", — заключил Косачев.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.