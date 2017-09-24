Косачев прокомментировал ситуацию со снимками американской техники в Сирии

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Любое содействие "Исламскому государству"* является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, взаимодействие США с боевиками в Сирии, к сожалению, не новость, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В воскресенье Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации террористов ИГ* севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США, снимки размещены на официальной странице ведомства в Facebook

"Опубликованные Минобороны России данные — это, к сожалению, уже давно не новость. Взаимодействие американских военных с боевиками в Сирии предполагалось уже давно, слишком удобный партнер в деле насильственной смены существующих в стране официальных властей", — сказал сенатор РИА Новости.

Однако "впервые эта информация сопровождается не просто убедительными и наглядными, но неопровержимыми доказательствами", подчеркнул он. Понятно, что американцы сейчас будут громко оправдываться — дескать, техника совсем не их или район не тот, заметил Косачев. "Однако говорить здесь не о чем — в местах дислокации ИГ* и "ан-Нусры"* американской спецтехнике делать нечего по определению, если целью заявлено подавление деятельности именно этих "организаций", — добавил политик.

И любое содействие их деятельности, даже пассивное, "является прямым нарушением соответствующих резолюций Совбеза ООН, равно как и собственных деклараций Вашингтона о приверженности антитеррористической борьбе", подчеркнул парламентарий.

"Во все возрастающей степени складывается уверенность в том, что регулярные обвинения в адрес Дамаска об использовании химического оружия и жестоком обращении с оппозиционерами — не более чем "операция прикрытия" собственных неправых и антигуманных действий", — заключил Косачев.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.