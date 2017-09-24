В Госдуме считают, что США найдут оправдание снимкам техники в зоне ИГ*

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") считает, что США смогут найти отговорки для того, чтобы оправдать присутствие своей техники в районе дислокации боевиков "Исламского государства"*.Facebook.
"Для специалистов далеко не секрет, что различные группы влияния в этом регионе учат и принимают участие в качестве инструкторов, (в том числе — ред.) и представители частных военных компаний. Поэтому такой вопрос достаточно специфичный. И всегда они (США — ред.) спрячутся за те или иные наговорки", — сказал Шаманов РИА Новости.
В заключение парламентарий подтвердил, что США смогут "выбелить" себя в данной ситуации.
В МО РФ отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ*. При этом, вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боевых столкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Согласно сообщению ведомства, это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.