В Госдуме считают, что США найдут оправдание снимкам техники в зоне ИГ*

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") считает, что США смогут найти отговорки для того, чтобы оправдать присутствие своей техники в районе дислокации боевиков "Исламского государства"*.

Ранее в воскресенье Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации террористов ИГ севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США, снимки размещены на официальной странице ведомства в Facebook

"Для специалистов далеко не секрет, что различные группы влияния в этом регионе учат и принимают участие в качестве инструкторов, (в том числе — ред.) и представители частных военных компаний. Поэтому такой вопрос достаточно специфичный. И всегда они (США — ред.) спрячутся за те или иные наговорки", — сказал Шаманов РИА Новости.

© РИА Новости / Минобороны Рф Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017 © РИА Новости / Минобороны Рф Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

"Не случайно наш министр иностранных дел (Сергей Лавров) сказал, что бороться надо не только с ИГ*, но и с "Джебхат-ан-Нусрой"*, которую те же американцы да и ряд европейских государств позиционируют как повстанцев, которые (борются — ред.) с ненавистным режимом (президента САР Башара) Асада. Хотя, по сути дела, это те же самые негодяи", — отметил депутат.

В заключение парламентарий подтвердил, что США смогут "выбелить" себя в данной ситуации.

В МО РФ отмечают, что на снимках отчетливо видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ*. При этом, вокруг этих объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боевых столкновений с террористами или воронок от ударов авиации международной коалиции. Согласно сообщению ведомства, это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.