В Минобороны рассказали об условиях службы спецназа США на территории ИГ*

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На снимках районов дислокации боевиков "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зора отчетливо видно, что вокруг объектов, занятых американскими военными после террористов, нет следов боевых столкновений, заявили в Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало аэрофотосъемку районов расположения вооруженных формирований ИГ* севернее города Дейр-эз-Зор. На фото попали "Хаммеры", находящиеся на вооружении спецназа США, который вместе с отрядами "сирийских демократических сил" (СДС) продвигается в сторону Дейр-эз-Зора вдоль левого берега Ефрата. По данным Минобороны, на пути спецназа нет особых препятствий: на снимках не видны последствия боев или следы от ударов авиации международной коалиции.

© РИА Новости / Минобороны Рф Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017 © РИА Новости / Минобороны Рф Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ севернее г.Дейр-эз-Зор, сделанная в период с 8 по 12 сентября 2017

"Несмотря на то, что опорные пункты подразделений вооруженных сил США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГ*, на них нет даже признаков организации боевого охранения", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

В Минобороны подчеркнули, что это может свидетельствовать только о том, что все американские военнослужащие "чувствуют себя в полной безопасности" в районах, удерживаемых террористами.

Долина реки Евфрат остается единственным крупным районом, частично контролируемым боевиками. Ранее сирийская армия при поддержке российских ВКС с воздуха освободила Дейр-эз-Зор, союзники также форсировали Евфрат в районе города, выбив боевиков из ряда территорий. Силы коалиции вместе с арабско-курдскими отрядами, в свою очередь, штурмуют форпост ИГ* на реке — город Ракку.

* Террористическая организация, запрещена в России.