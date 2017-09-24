После разгрома ИГ* станут понятны истинные цели США в Сирии, заявил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что у США могут быть другие цели в Сирии кроме уничтожения террористов, это станет ясно после победы над террористической группировкой "Исламское государство"*.

В "Там (по Сирии – прим. ред.) идет работа (между РФ и США – прим. ред.) по соответствующим каналам. Работа, которая дает результат. Американцы, как мне кажется, на уровне военных прекрасно все понимают, там все-таки тоже есть профессионалы. Что касается разных целей (в Сирии – прим. ред.), безусловно, это так. И когда ИГИЛ* будет разгромлен и с ним вместе "Джебхат-ан Нусра"*, тогда, в общем-то, и проявится, у кого какие цели в Сирии", — сказал Лавров в интервью НТ

"Потому что нас американские коллеги, включая (госсекретаря США Рекса — прим. ред.) Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов. Вот когда это состоится, тогда и станет ясно — так это или какие-то все- таки цели политические Соединенные Штаты преследуют, которые нам пока не известны", — добавил министр.

*Террористическая организация, запрещена в России

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