После разгрома ИГ* станут понятны истинные цели США в Сирии, заявил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что у США могут быть другие цели в Сирии кроме уничтожения террористов, это станет ясно после победы над террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Потому что нас американские коллеги, включая (госсекретаря США Рекса — прим. ред.) Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов. Вот когда это состоится, тогда и станет ясно — так это или какие-то все- таки цели политические Соединенные Штаты преследуют, которые нам пока не известны", — добавил министр.
*Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>