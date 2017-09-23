Депутат ГД рассказал, сколько должны российские военные находиться в Сирии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие должны находиться на территории Сирии, пока не уничтожена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение выказал в субботу РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Ранее парламент Турции на внеочередном заседании продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии.

"Сейчас трудно прогнозировать, мы даже не прогнозируем время нахождения наших подразделений в Сирии. Понятно, что около 90% территории Сирии, насколько я информирован, уже освобождено от "Исламского государства*". Вместе с тем, говорить о том, что они полностью разгромлены, еще пока преждевременно, мы близки к этому, но пока преждевременно… Пока "Исламское государство" не будет уничтожено на территории Сирии, наши подразделения будут находиться там", — сказал Швыткин РИА Новости.‎

"Безусловно, мы будем отстаивать… интересы Сирийской Арабской Республики, которые направлены на сохранение конституционного строя в Сирии, сохранение режима (президента САР) Башара Асада… и, безусловно, делать все возможное, чтобы те подразделения, так называемые "незваные гости", покинули Сирийскую Арабскую Республику", — отметил Швыткин. Депутат пояснил, что имеет в виду США и их союзников, которые находятся в Сирии "без приглашения" и мандата ООН.

"Ребята (российские военные — ред.), находящиеся там, выполняют подвиг, и чтобы мы жили и трудились, чтобы над нами было мирное небо и не взрывались наши города, они находятся там", — заключил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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