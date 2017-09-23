Эр-Рияд согласен с необходимостью решать кризис в Сирии политическим путем

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия считает, что ситуацию в Сирии можно урегулировать только политическим путем, сообщил на Генассамблее ООН министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

"Кризис в Сирии продолжается седьмой год, мы подтверждаем, что решить его можно только через политическое решение", — сказал аль-Джубейр.

Он отметил, что пути решения конфликта в Сирии указаны в резолюции СБ ООН 2254 и выводах Женевской конференции-1.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

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