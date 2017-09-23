Побороть терроризм без координации с Дамаском невозможно, заявил Муаллем

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ООН, 23 сен — РИА Новости. Борьба с терроризмом без координации с Дамаскаом невозможна, а присутствие иностранных сил в Сирии без согласия правительства является оккупацией, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем с трибуны ООН.

"Мы неоднократно заявляли, что невозможно побороть терроризм без координации с сирийским правительством", — сказал министр.

По его словам, это единственный путь победы над терроризмом. "Любое присутствие иностранных сил в Сирии без согласия правительства рассматривается как форма оккупации, агрессия и нарушение международного права и хартии ООН", — отметил Муаллем.

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