МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США так и не удалось создать в Сирии управляемые вооруженные формирования, без чего присутствие Америки в стране бессмысленно: есть данные, что международная коалиция во главе с США уже начала сворачивать свою военную базу в сирийском городе Эт-Танф, заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

В пятницу на пресс-конференции в ООН глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что терроризм в Сирии будет побежден, после чего оттуда нужно убрать всех, кто находится в стране нелегитимно, при этом вопрос о легитимности "будут решать руководители сирийского государства по итогам политического процесса".

Ранее военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией, говорил РИА Новости, что американская сторона заявила о принципиальной готовности покинуть сирийский Эт-Танф, где сейчас находится военная база международной коалиции, оказывающая поддержку вооруженной оппозиции. Никаких конкретных сроков вывода не называлось.

"База, развернутая США на территории Сирии вблизи Иордании для подготовки некой Свободной оппозиционной сирийской армии, будет выведена. Есть данные, что они начали ее сворачивать. Все-таки Америке не удалось создать в Сирии управляемые вооруженные формирования, а без этого присутствие в Сирии просто не имеет смысла", — сказал агентству Мураховский.

Он пояснил, что под нелегитимными силами "подразумеваются США, которые там присутствуют в виде спецназа". "После разгрома террористов пойдет политический процесс, который подразумевает, что никаких нелегитимных сил, вооруженных формирований, тем более иностранных государств, не должно быть", — отметил эксперт.

По его словам, вывод сил США из Сирии будет означать также запрет полетов над территорией страны авиации коалиции, которую возглавляет Америка.

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