МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США так и не удалось создать в Сирии управляемые вооруженные формирования, без чего присутствие Америки в стране бессмысленно: есть данные, что международная коалиция во главе с США уже начала сворачивать свою военную базу в сирийском городе Эт-Танф, заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Ранее военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией, говорил РИА Новости, что американская сторона заявила о принципиальной готовности покинуть сирийский Эт-Танф, где сейчас находится военная база международной коалиции, оказывающая поддержку вооруженной оппозиции. Никаких конкретных сроков вывода не называлось.
Он пояснил, что под нелегитимными силами "подразумеваются США, которые там присутствуют в виде спецназа". "После разгрома террористов пойдет политический процесс, который подразумевает, что никаких нелегитимных сил, вооруженных формирований, тем более иностранных государств, не должно быть", — отметил эксперт.
По его словам, вывод сил США из Сирии будет означать также запрет полетов над территорией страны авиации коалиции, которую возглавляет Америка.
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