В SDF заявили, что отбили у ИГ* два газовых объекта рядом с Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) освободили от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) два газовых объекта к востоку от города Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщается на сайте организации.

"Бойцы в 9.50 (совпадает с мск) смогли освободить две топливных компании — Аль-Эзба и Коноко — к северо-востоку от города Дейр-эз-Зор спустя два дня осады", — говорится в сообщении SDF.

В организации заявили, что продолжают наступление в окрестностях Дейр-эз-Зора, чтобы очистить от террористов восточный берег реки Евфрат.

Как отметил ранее в интервью РИА Новости представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин аль-Хамид, до кризиса в стране месторождение Коноко выдавало до 35% процентов всего добываемого газа в Сирии и являлось самым крупным месторождением в Дейр-эз-Зоре и третьим по величине в Сирии. При месторождениях на восточном берегу Евфрата находятся газоперерабатывающие заводы.

Отряды SDF ведут операцию в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии без согласия Дамаска при поддержке международной коалиции во главе с США. Созданный в 2015 году курдами и рядом арабских группировок альянс также действует против ИГ* в Ракке.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>