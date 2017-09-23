Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция – семь; обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях: Хама – 2, Дамаск – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 нарушений в провинциях: Идлиб – 4, Дамаск – 3", — говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте оборонного ведомства России.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий за сутки не подписывались, их число остается без изменений — 2235. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось и остается на уровне 233. В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились.

* Террористическая организация, запрещена в РФ