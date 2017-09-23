ИГ* контролирует более 80% нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 23 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Большая часть нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор продолжают находиться под контролем террористической группировки "Исламское государство"*, рассказал РИА Новости главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид.

"На сегодняшний день под контролем ИГ* более 80% нефтяных ресурсов в Дейр-эз-Зоре. Говоря о газовых месторождениях, они практически все еще под контролем террористов. Все заводы и месторождения газа, о которых мы говорим, находятся на той стороне Евфрата (северная часть Дейр-эз-Зора) — это Коноко, Омар, Джафра, Эзба и Танак, и большая часть газоперерабатывающих заводов находятся там же", — сказал Аль-Хамид.

Собеседник агентства отметил, что единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, это нефтяное поле Ат-Тайем. На нефтяном поле находятся насосные станции, нефтяной и газоперерабатывающий заводы. В последнее время суточная добыча Ат-Тайем сильно сократилась — всего 200-300 баррелей в сутки.

ИГ* захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года. По словам Аль-Хамида, до кризиса в стране только месторождение Коноко на северо-востоке Дейр-эз-Зора выдавало 35% от всего добываемого газа в Сирии. В этом регионе добывали от 25 до 35 процентов нефти от добычи по всей стране.

* Террористическая организация, запрещена в России