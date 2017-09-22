Лавров пообещал США ответ на попытку помешать борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия объявила США, что на попытки препятствовать завершению контртеррористической операции в Сирии последует реакция. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 72-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции", — сказал он. Лавров также назвал действия сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора и в других регионах "решительным вкладом" в борьбу с террористами.

По словам Муаллема, сотрудничество с Россией начинает приносить сирийскому народу плоды. Вместе с тем, он отметил, что США препятствуют действиям правительственных войск. "В Дейр-эз-Зоре они пытаются помешать продвижению нашей армии против ИГИЛ*", — заявил он.

Ранее в российском Генштабе сообщили, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* развернули крупное наступление на позиции правительственных войск в зоне деэскалации "Идлиб", инициированное американскими спецслужбами. Пентагон отверг эти обвинения.

В ходе пресс-конференции в ООН Лавров заявил, что считает необходимым после успешного завершения сирийского конфликта удалить из страны всех, кто находится там нелегитимно. В отношении же прочих решение будут принимать сирийские власти, подчеркнул он.

Он отметил, что в состав спецмиссии ОЗХО, расследующей применение химического оружия в Хан-Шейхуне, входят представители стран Запада, которые настроены к Дамаску отрицательно. Вместе с тем министр иностранных дел РФ выразил надежду, что эксперты организации все же посетят авиабазу Шайрат, откуда якобы поднялся в воздух самолет с химическим оружием.

4 апреля сирийские оппозиционеры заявили об атаке с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб, в результате которой погибло 80 и пострадало 200 человек. Виновником атаки они назвали правительственные войска Сирии, которые отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Глава российского МИД выразил сомнение в том, что пробы, взятые экспертами специальной миссии ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Сирии после атаки в Хан-Шейхуне не были вскрыты перед исследованием. "Никто нам не может доказать, что те пробы, которые были проанализированы в Лондоне и Париже, нигде не вскрывались и были доставлены в целости и сохранности", — сказал Лавров.

Лавров также прокомментировал переговоры по Сирии между представителями правительства и сил оппозиции, охарактеризовав их как "прорывные". "Это разговор глаза в глаза между теми, кто с оружием в руках противостоял до недавнего времени друг другу. А теперь с созданием зон деэскалации это противостояние прекратилось, и они должны стать партнерами, союзниками в борьбе с терроризмом", — заявил он.

В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.