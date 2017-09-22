Лавров назвал прорывными переговоры по Сирии в Астане

ООН, 22 сен — РИА Новости. Астанинский процесс по Сирии свел на переговорах правительство и отряды оппозиции, и это колоссальный прорыв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Женеве до недавнего времени были представлены известные политики сирийские, больше, кстати, неизвестных — те, которые живут за границей уже давным-давно. То, что процесс Астаны свел за одним переговорным столом правительство и те вооруженные отряды, которые противостоят сирийской правительственной армии на земле в Сирии, — это, я считаю, колоссальный прорыв", — заявил Лавров на пресс-конференции.

По его словам, это "не менее важно, чем разговор с "иммигрантами", которые хотят помочь урегулировать сирийский кризис".

"Это разговор глаза в глаза между теми, кто с оружием в руках противостоял до недавнего времени друг другу. А теперь с созданием зон деэскалации это противостояние прекратилось, и они должны стать партнерами, союзниками в борьбе с терроризмом", — отметил министр.

В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

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