Лавров рассказал, что нужно сделать в Сирии после победы над терроризмом

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что терроризм в Сирии будет побежден, после этого нужно убрать оттуда всех, кто находится там нелегитимно.
"Первым шагом, когда терроризм будет побежден, а я в этом уверен, необходимо убрать всех находящихся в Сирии нелегитимно", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.
По его словам, что касается тех, кто находится в стране на легитимной основе, "это будут решать руководители сирийского государства по итогам политического процесса".
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