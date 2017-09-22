Лавров рассказал, что нужно сделать в Сирии после победы над терроризмом

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что терроризм в Сирии будет побежден, после этого нужно убрать оттуда всех, кто находится там нелегитимно.

"Первым шагом, когда терроризм будет побежден, а я в этом уверен, необходимо убрать всех находящихся в Сирии нелегитимно", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

По его словам, что касается тех, кто находится в стране на легитимной основе, "это будут решать руководители сирийского государства по итогам политического процесса".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>