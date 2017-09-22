Нельзя допустить раздела Сирии, заявил Лавров

ООН, 22 сен — РИА Новости. Раздела Сирии допускать нельзя, зоны деэскалации призваны консолидировать политические силы в САР, в том числе и оппозицию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никакого раздела допускать нельзя. Цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Это то, чего, наверное, некоторые хотели бы добиться — те, кому выгодно поддерживать постоянно здесь хаос, неразбериху", — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН.

По его словам, концепция зон деэскалации изначально была объявлена как временная.

"Шестимесячный период, который концепция будет действовать, даже в этом случае заявлено, что параллельно с зонами деэскалации мы хотим стимулировать процесс национального примирения, с тем чтобы начинался национальный диалог, чтобы готовилась почва для политического процесса в дополнение к тому, что делается в Женеве", — добавил он.

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