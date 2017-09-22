Богданов обсудил с сирийским оппозиционером урегулирование в САР

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с лидером сирийского движения "За строительство государства" Луэй Хусейном политическое урегулирование в арабской республике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, том числе в контексте международных усилий по содействию политическому урегулированию кризиса в этой стране", — говорится в комментарии МИД РФ.

"При этом основное внимание было уделено вопросам налаживания инклюзивного межсирийского переговорного процесса на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, направленного на сохранение единой, суверенной и территориально целостной Сирии, в которой обеспечивались бы равные гражданские права и законные интересы всех этноконфессиональных групп населения", — добавили в министерстве.