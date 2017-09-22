Лавров и Муаллем обсудили условия для продвижения к урегулированию в Сирии

Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии С. Лаврова, М. Зарифа и В. Муаллема. Архивное фото

Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии С. Лаврова, М. Зарифа и В. Муаллема. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем обсудили укрепление позитивных тенденций в ситуации "на земле" в Сирии, условия для продвижения к политическому урегулированию, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии обстановки в Сирии и в регионе в целом. Особое внимание было уделено необходимости укрепления позитивных тенденций в развитии ситуации "на земле" в CAP, наращивания гуманитарной помощи всем нуждающимся, восстановления объектов экономической и социальной инфраструктуры, формирования благоприятных условий для быстрого продвижения к политическому урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН", — сообщили в российском министерстве.

Кроме того, Лавров и Муаллем затронули "актуальные аспекты многопланового российско-сирийского двустороннего сотрудничества", добавили в МИД.