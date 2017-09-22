Эксперт рассказал, почему применение "Калибров" в Сирии оправдано

Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017

Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Применение российских крылатых ракет "Калибр" морского базирования по объектам террористов в Сирии оправдано по целому ряду аспектов, в том числе отвечающих целям боевого слаживания экипажей и освоения моряками в боевой обстановке новейшего оружия, а также по эффективному нанесению ущерба международным террористам. Об этом заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщило в пятницу Минобороны России, действующая в составе оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" проекта 636.3 в 10.11 мск произвела из подводного положения пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-ПЛ" по объектам террористов в Сирии,

Целями для ракетного удара, нанесенного на дальности около 300 км, были назначены выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

В сообщении российского военного ведомства отмечено, что внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и военная техника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере сирийской провинции Хама. Подчеркнуто, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

"Применение подводных лодок с "Калибрами" в составе соединений вполне оправдано. Производятся расчеты соотношения сил сторон, и на основании расчетов определяются способы и вид вооружения, которое нужно применять. Наше командование очень грамотно применяет крылатые ракеты "Калибр" по противнику", — заявил Валуев.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Крылатые ракеты "Калибр" с подлодки ЧФ поразили позиции "Джебхат-ан-Нусры"* в Идлибе

Адмирал отметил, что подводная лодка "Великий Новгород" передана ВМФ России осенью прошлого года, и стоит вопрос о боевом слаживании экипажа.

"Слаживание проводится в полигонах боевой подготовки. Оно очень затратное: осуществляется применение практических ракет без боевой части. В данном случае есть возможность совместить боевое слаживание экипажа с реальными боевыми действиями. Применение ракетного оружия не в условиях полигона, а в условиях боевых действий на основании расчетных данных и правил ведения войны — это вполне оправдано, и, я считаю, даже гораздо выгоднее, чем просто его освоение в полигонах", — отметил Валуев.

По его словам, "в полигонах применяются те же ракеты, только, как говорится, эффекта особого нет". "Здесь заодно решаются боевые задачи. Так что очень правильно, что применяются новейшие ракеты. Дорого это или нет, надо посчитать стоимость объектов, уничтоженных "Калибрами". Полагаю, что урон, нанесенный террористам, превышает стоимость наших корабельных ракет", — сказал собеседник РИА Новости.

Он подчеркнул, что "в любом случае, достижение победы над международным терроризмом и укрепление военной безопасности России оправдывает затраты на применение дорогостоящего оружия".

"Кстати сказать, проверка эффективности новейшего вооружения в боевых условиях позволит в дальнейшем модернизировать его с учетом выявленных недочетов", — добавил адмирал.

Ранее подлодка "Великий Новгород" совместно с однопроектной субмариной "Колпино" нанесла ракетный удар по международным террористам в Сирии 12 сентября 2017 года.

Большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Великий Новгород" (в составе ВМФ России с 26 октября 2016 года) — шестая в серии из шести дизельных подводных лодок проекта 636.3, построенных на санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях" для ЧФ. Она совершает переход с Балтики в пункт постоянной дислокации Новороссийской военно-морской базы. В настоящее время субмарина действует в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению ДЭПЛ, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж — 52 человека. У лодок модифицированного 636 проекта выше боевая эффективность. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

Они могут засечь цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором их может обнаружить вероятный противник. За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской ранее заявил, что боевики террористической организации "Джабхат ан-Нусра*" развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб, которое "по имеющимся данным… инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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