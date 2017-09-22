РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, почему применение "Калибров" в Сирии оправдано

19:5522.09.2017
(обновлено: 20:01 22.09.2017)
019560
© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017Пуски крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Эссен по объектам запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ в Сирии. 5 сентября 2017
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Применение российских крылатых ракет "Калибр" морского базирования по объектам террористов в Сирии оправдано по целому ряду аспектов, в том числе отвечающих целям боевого слаживания экипажей и освоения моряками в боевой обстановке новейшего оружия, а также по эффективному нанесению ущерба международным террористам. Об этом заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сравнять с землей: самые мощные удары русского оружия по ИГ* в Сирии

Как сообщило в пятницу Минобороны России, действующая в составе оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" проекта 636.3 в 10.11 мск произвела из подводного положения пуски крылатых ракет комплекса "Калибр-ПЛ" по объектам террористов в Сирии,

Целями для ракетного удара, нанесенного на дальности около 300 км, были назначены выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб.

В сообщении российского военного ведомства отмечено, что внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и военная техника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере сирийской провинции Хама. Подчеркнуто, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

"Применение подводных лодок с "Калибрами" в составе соединений вполне оправдано. Производятся расчеты соотношения сил сторон, и на основании расчетов определяются способы и вид вооружения, которое нужно применять. Наше командование очень грамотно применяет крылатые ракеты "Калибр" по противнику", — заявил Валуев.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Министерство обороны РФ
Крылатые ракеты "Калибр" с подлодки ЧФ поразили позиции "Джебхат-ан-Нусры"* в Идлибе

Адмирал отметил, что подводная лодка "Великий Новгород" передана ВМФ России осенью прошлого года, и стоит вопрос о боевом слаживании экипажа.

"Слаживание проводится в полигонах боевой подготовки. Оно очень затратное: осуществляется применение практических ракет без боевой части. В данном случае есть возможность совместить боевое слаживание экипажа с реальными боевыми действиями. Применение ракетного оружия не в условиях полигона, а в условиях боевых действий на основании расчетных данных и правил ведения войны — это вполне оправдано, и, я считаю, даже гораздо выгоднее, чем просто его освоение в полигонах", — отметил Валуев.

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: удар "Калибрами" – закономерный ответ на провокацию в Хаме

По его словам, "в полигонах применяются те же ракеты, только, как говорится, эффекта особого нет". "Здесь заодно решаются боевые задачи. Так что очень правильно, что применяются новейшие ракеты. Дорого это или нет, надо посчитать стоимость объектов, уничтоженных "Калибрами". Полагаю, что урон, нанесенный террористам, превышает стоимость наших корабельных ракет", — сказал собеседник РИА Новости.

Он подчеркнул, что "в любом случае, достижение победы над международным терроризмом и укрепление военной безопасности России оправдывает затраты на применение дорогостоящего оружия".

"Кстати сказать, проверка эффективности новейшего вооружения в боевых условиях позволит в дальнейшем модернизировать его с учетом выявленных недочетов", — добавил адмирал.

Ранее подлодка "Великий Новгород" совместно с однопроектной субмариной "Колпино" нанесла ракетный удар по международным террористам в Сирии 12 сентября 2017 года.

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017 / Omar haj Kadour
Целями удара ракет "Калибр" стали объекты "ан-Нусры"* в Идлибе

Большая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Великий Новгород" (в составе ВМФ России с 26 октября 2016 года) — шестая в серии из шести дизельных подводных лодок проекта 636.3, построенных на санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях" для ЧФ. Она совершает переход с Балтики в пункт постоянной дислокации Новороссийской военно-морской базы. В настоящее время субмарина действует в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению ДЭПЛ, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода 20 узлов, глубину погружения 300 метров. Экипаж — 52 человека. У лодок модифицированного 636 проекта выше боевая эффективность. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов со скоростью перезарядки 15 секунд), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российская подлодка атаковала боевиков, напавших на военную полицию в Хаме

Они могут засечь цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором их может обнаружить вероятный противник. За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской ранее заявил, что боевики террористической организации "Джабхат ан-Нусра*" развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск в зоне деэскалации Идлиб, которое "по имеющимся данным… инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
Перейти в фотобанк
Война с терроризмом в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена