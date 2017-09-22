Муаллем: США пытаются помешать продвижению армии САР в Дейр-эз-Зоре

ООН, 22 сен — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США пытаются помешать продвижению сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.
Встреча министров состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
При этом он отметил, что прошедшая в середине сентября встреча по Сирии в Астане была успешной. "Это достижение очень важно, но вопрос все еще в том, готовы ли американцы отдать должное России", — сказал глава МИД Сирии.
"Деньгами или как?" — иронично заметил Лавров. "Вам не нужны их деньги", — с улыбкой ответил Муаллем.
*Террористическая организация, запрещенная в России