Представитель Трампа отметил улучшение сотрудничества России и США в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Взаимопонимание РФ и США в Сирии "на земле" улучшилось, каналы по предотвращению конфликтов хорошо работают, сообщил спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

"США и Россия привержены целям борьбы с ИГ* и хотят избежать инцидентов. Так что мы работаем над предотвращением конфликтов в воздухе и на земле", — сказал он на брифинге.

Говоря о ситуации в Дейр-эз-Зоре, Макгерк отметил, что обе стороны "хотят избежать инцидентов", а "договорённости по предотвращению конфликтов являются хорошими каналами для коммуникации". "Эти каналы очень важны. Произошло значительное улучшение взаимопонимания "на земле", — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции войск Сирии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб". По заявлению Генштаба ВС РФ, наступление было инициировано спецслужбами США, чтобы остановить продвижение войск Сирии к востоку от Дейр-эз-Зора. В Пентагоне отвергли обвинения со стороны РФ в связях США с "ан-Нусрой*" в Сирии.

*Террористические организации, запрещенные в России

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