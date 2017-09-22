Лавров отметил успехи сирийской армии в борьбе с террористами

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ЛАВРОВ НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ МИД СИРИИ: УСПЕХИ АРМИИ САР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВКС РФ В ДЕЙР-ЭЗ-ЗОРЕ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮТ, ЭТО РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ИГ*

*Террористическая организация, запрещенная в России