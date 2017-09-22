ООН, 22 сен – РИА Новости. Россия донесла до США, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы регулярно говорим с американцами, с госдепартаментом и Пентагоном, и мы объяснили, как публично заявило Минобороны, что происходит. Мы ясно дали понять, что если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции", — подчеркнул Лавров.

Муаллем в свою очередь отметил, что США пытаются помешать продвижению сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. По его словам, сотрудничество Сирии с Россией начинает приносить плоды, и сирийский народ "все более убеждается в том, что они пишут последнюю главу кризиса".

"Но американцы все еще не меняют свой подход. В Дейр-эз-Зоре они пытаются помешать продвижению нашей армии против ИГИЛ*", — подчеркнул сирийский министр.

Глава российского МИД сказал своему сирийскому коллеге, что "рад возможности встретиться, сверить часы по тематике сирийского урегулирования, борьбы с терроризмом, возобновления национального диалога и наметить дальнейшие шаги по всем этим направлениям".

"Уверен, что успехи сирийской армии при поддержке ВКС, особенно в Дейр-эз-Зоре и в других районах, очень впечатляют. Это решительный вклад в борьбу с ИГИЛ*. <…> Будем готовы выслушать ваши оценки по этому вопросу и по ситуации в стране в целом", — добавил Лавров.

Ранее в российском Генштабе сообщили, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской армии близ города Хама в зоне деэскалации "Идлиб". По заявлению Генштаба, наступление инициировали американские спецслужбы, чтобы остановить продвижение правительственных сил к востоку от Дейр-эз-Зора. В Пентагоне эти обвинения отвергли.

* Террористические организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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