Центр примирения назвал обстановку в Сирии стабильной

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Обстановка в Сирии, несмотря на усилия деструктивных сил по дестабилизации в зоне деэскалации "Идлиб", характеризуется как стабильная, сообщил Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Обстановка в Сирийской Арабской Республике после подписания 4 мая 2017 г. в Астане Меморандума о создании зон деэскалации, несмотря на усилия деструктивных сил по дестабилизации обстановки в зоне деэскалации №1 "Идлиб", характеризуется как стабильная", — говорится в сообщении.

Сообщается, что "за истекшие сутки в районе населенного пункта Тахун-Донгузия провинции Хомс на сторону правительственных войск Сирии перешли 14 боевиков из отряда вооруженной оппозиции".

Отмечается, что РФ ведет активную работу по возвращению к мирной жизни жителей Сирийских городов.

"С этой целью, при участии руководства Сирийской Арабской Республики в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун открыта "Общественная приемная российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии", — говорится в сообщении.

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