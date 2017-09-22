В ВВС США рассчитывают на продолжение контактов с Россией в Сирии

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. США рассчитывают на продолжение контактов с РФ в Сирии, заявил в пятницу командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

"Последуют (новые) дискуссии. Но хочу отметить, что мы продолжаем по линии ВВС использовать линию по предотвращению конфликтов каждый день", — заявил Харригиан на брифинге.

Он отметил, что не ожидает приглашения от российской стороны посетить авиабазу "Хмеймим" в Сирии, но рассчитывает на продолжение взаимодействия с РФ, чтобы иметь "общее понимание для предотвращения стратегического просчета", под которым он понимает возможные инциденты между военными двух стран.

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