Клинцевич: Россия будет жестко реагировать на атаки на своих солдат в Сирии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия будет жестко реагировать на атаки на наших военнослужащих в Сирии, реакция будет незамедлительной, заявил журналистам в пятницу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Подлодка Черноморского флота "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, сообщили в Минобороны.

"Жесткая реакция на подлые попытки окружения российских военных не могла не последовать. На войне такого не прощают", — сказал Клинцевич.

По его мнению, ракетный удар по боевикам "образумит и тех, кто, используя их, пытается таким образом отвлечь наших военных от решения основной на данный момент задачи — поддержки сирийской правительственной армии в ее действиях по полному освобождению Дейр-эз-Зора".

"Мы и дальше будем отвечать на подобные провокации самым решительным образом", — подчеркнул сенатор.

Ранее боевики "Джебхат-ан-Нусры" (запрещенной в России организации) предприняли наступление близ города Хама, им удалось вклиниться в оборону сирийской армии на 12 километров. Одной из главных целей террористов стал захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте контроля за деэскалацией. В окружении оказались 29 российских военных.

В результате действий сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа кольцо окружения удалось прорвать, взвод без потерь вышел в район расположения правительственных войск. Ранения получили трое россиян из сил специальных операций.

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