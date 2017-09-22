Минобороны опубликовало видео пуска "Калибров" с российской подлодки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Twitter видеозапись пуска с подлодки "Великий Новгород" крылатых ракет "Калибр", которые нанесли удар по объектам боевиков террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в Сирии.
Отмечалось, что в результате внезапного ракетного удара в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>