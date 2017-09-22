Целями удара ракет "Калибр" стали объекты "ан-Нусры"* в Идлибе

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Целями для поражения крылатыми ракетами "Калибр", которые были запущены с подводной лодки Черноморского флота "Великий Новгород", стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в сирийской провинции Идлиб, дальность до целей составила около 300 километров, сообщает в пятницу Минобороны России.

"Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров", — говорится в сообщении.

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* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.