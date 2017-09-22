Подлодка ЧФ произвела пуски ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017

Запуск ракет Калибр по целям террористов в Сирии. 19 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Подлодка Черноморского флота "Великий Новгород" произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, сообщили в Минобороны России.

"В 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота "Великий Новгород", действующей в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии", — говорится в сообщении.

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