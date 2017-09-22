Китай готов принять активное участие в послевоенном восстановлении Сирии

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай готов вместе с международных сообществом принять активное участие в послевоенном восстановлении Сирии, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Он также выразил надежду на то, что международное сообщество сможет воспользоваться предоставившейся возможностью, продолжит поддерживать посредническую роль ООН и в полной мере использовать платформу женевских и астанинских переговоров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.
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