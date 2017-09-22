Жители захваченных боевиками поселений в Хомсе получили помощь от России

ДАМАСК, 22 сен — РИА Новости. Жители захваченных боевиками территорий в сирийской провинции Хомс получили гуманитарную и медицинскую помощь благодаря совместной акции депутатской группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии и Российского центра по примирению враждующих сторон в САР, сообщил РИА Новости руководитель группы Дмитрий Саблин.

Гуманитарная акция прошла в зоне деэскалации на севере Хомса. На недавно открытом пункте пропуска "Дар эль-Кабира" мирным жителям населенных пунктов, находящихся под контролем боевиков, оказывали медицинскую помощь и раздали продовольственные наборы, а дети получили сладости.

"Этот пункт пропуска открылся в августе. Он позволил людям из так называемого "растанского треугольника", которые испытывают страшную нужду, получить помощь и впервые за несколько лет увидеть родных. Мы видели огромную очередь людей с той стороны — дети, женщины, старики. Они благодарили наших военных из Центра по примирению за помощь и надежду. Им нужен мир", — рассказал Саблин.

По его словам, сирийцы начали искать пути к примирению. Губернатор Хомса Талал Барази при встрече с депутатами из РФ выразил глубокую благодарность и за помощь, и за самоотверженную работу военных из Центра по примирению, которые смогли договориться с так называемой вооруженной оппозицией о прекращении огня и открытии трассы Хомс-Хама для гуманитарных конвоев.

"Пост боевиков находится в 500 метрах от пункта пропуска, но в этой зоне деэскалации сохраняется тишина", — добавил Саблин.

По словам главы депутатской группы, депутаты российского и сирийского парламентов будут работать совместно над оказанием гуманитарной помощи нуждающимся и в поисках путей политического урегулирования кризиса.

Помимо акции в Дар эль-Кабире гуманитарная помощь от группы ГД по связям с парламентом Сирии была передана в церковь Умм Зуннар в Хомсе, в школу Акрама аль-Макзуми, где от взрыва заминированного автомобиля погибли 43 ребенка, и в школу для детей погибших сирийских военных в Дамаске.

В акции приняли участие руководитель группы ГД по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, руководитель группы дружбы с парламентом России в Народном Совете САР Усама Мустафа и представитель Центра по примирению враждующих сторон полковник Александр Сазонов.