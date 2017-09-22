Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия – два, Дамаск – два, Деръа – три. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо – одно, Идлиб – два, Дамаск – два, Деръа – одно", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел три гуманитарные акции: в населенном пункте Найм провинции Хомс местному населению было выдано 1,6 тонны продовольствия; в населенном пункте Телль-Абу-Суса провинции Алеппо — 2,2 тонны; в населенном пункте Деръа провинции Деръа – 1,4 тонны.

"Всего проведено гуманитарных акций – 1620, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2172,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 285 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 57482 жителям", — добавляет МО РФ.

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2235.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>