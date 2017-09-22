Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ*.
"Всего проведено гуманитарных акций – 1620, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2172,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 285 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 57482 жителям", — добавляет МО РФ.
В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2235.
*Террористическая организация, запрещена в России
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