Российские военные рассказали подробности о бое с боевиками в Сирии‍

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные рассказали, как вырвались из окружения террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, подробности приводит телеканал "Звезда".
Для спасения военнослужащих было задействовано специальное подразделение Сил Специальных операций, отряды военной полиции и сирийский спецназ.
Террористы при поддержке танков и БМП 12 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии. Боевики вклинились в оборону сирийских войск на 12 километров и окружили наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. В Минобороны сообщили, что наступление террористов удалось остановить, около 850 боевиков уничтожены.
*Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра запрещена в России"
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