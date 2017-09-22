Российские военные рассказали подробности о бое с боевиками в Сирии‍

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные рассказали, как вырвались из окружения террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, подробности приводит телеканал "Звезда".

По словам командира взвода, старшего лейтенанта военной полиции Александра Самойлова, отразить нападение удалось только благодаря слаженным действиям личного состава. "Противник проводил разведку и пристрелку определенное время. Личный состав был готов к выполнению поставленной задачи. Все знали, отрабатывались вопросы совместные с военнослужащими сирийской армии, поэтому для нас это не было смятением", — рассказал военнослужащий.

Для спасения военнослужащих было задействовано специальное подразделение Сил Специальных операций, отряды военной полиции и сирийский спецназ.

Террористы при поддержке танков и БМП 12 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии. Боевики вклинились в оборону сирийских войск на 12 километров и окружили наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. В Минобороны сообщили, что наступление террористов удалось остановить, около 850 боевиков уничтожены.

*Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра запрещена в России"

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>