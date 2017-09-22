ВКС уничтожили более 96 тысяч объектов террористов в Сирии

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы России с начала операции в Сирии совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов, в результате было поражено свыше 96 тысяч объектов террористов, следует из инфографики Минобороны РФ, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда" — официального печатного органа российского военного ведомства.

"По состоянию на 20 сентября 2017 г. с момента начала операции ВКС России в САР (с 30.09.2015 г.) российской авиацией совершено более 30 тысяч боевых вылетов…", — говорится в материалах. Отмечается, что поражено 96 828 объектов.

Среди объектов террористов, уничтожавшихся ВКС РФ, в инфографике указаны командные пункты (всего 8332), опорные пункты террористов (всего 17194), скопления боевиков (всего 53707), лагеря подготовки боевиков (всего 970), склады оружия и боеприпасов (всего 6769), нефтяные месторождения (212) и нефтеперерабатывающие заводы (184), станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков (132), а также 9328 других объектов.

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