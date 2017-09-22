Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более 87% территории Сирии уже освобождено от боевиков группировки "Исламское государство"*, следует из инфографики Минобороны, опубликованной на сайте газеты "Красная звезда" — официального печатного органа российского военного ведомства.

На данный момент единственным крупным районом, контролируемым ИГ*, остается долина реки Евфрат. За последние несколько недель бойцам сирийской армии при поддержке российских ВКС удалось достичь значительных успехов по освобождению территории от террористов. Так, в Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГ*. На этой неделе правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракку.

За прошлую ночь сирийская армия очистила от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата. В Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, в ближайшее время город будет полностью освобожден.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>