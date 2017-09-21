Эксперт объяснил, что может означать переброска турецких войск к Сирии

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Концентрация турецких войск и военной техники в провинции Хатай на границе с Сирией связана с тем, что Анкара может использовать их для борьбы с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер в четверг.

Турция проводит передислокацию военной техники к сирийской границе с августа. В течение последней недели турецкие СМИ сообщили о переброске в Хатай 80 единиц бронетехники, прибытии в приграничные районы около 30 железнодорожных вагонов с военно-транспортными средствами и стягивании к сирийской границе спецназа.

"На переговорах по Сирии в Астане Турция, РФ и Иран договорились о зоне деэскалации в Идлибе, где действует группировка "Джебхат ан-Нусра*". В плане очистки Идлиба от террористов Турция рассчитывает в большей степени на Россию, чем на Иран. Но для выполнения этой задачи по 500 военных из России и Турции не хватит. Если Турция, как в Алеппо, не убедит террористов уйти добровольно из Идлиба, то понадобится использовать военную силу, как в Эль-Бабе. Так что переброска на границу военной техники – логичное развитие событий", — сказал собеседник агентства.

По его словам, столкновения могут перекинуться на расположенный к северу от Идлиба регион Африн, куда, возможно, переместятся члены исламистских группировок. Турция также хотела бы очистить регион Африн от сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Но пока этот вопрос не согласован с Россией, его трудно решить также из-за позиции президента Сирии Башара Асада. Вполне вероятно, что президент Турции Тайип Эрдоган обсудит это на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе", — отметил эксперт.

Он добавил, что Идлиб и Африн расположены около турецкой границы, и ситуация в них очень чувствительна для Анкары. "Судя по последнему развитию событий, кризис в Сирии приближается к разрешению", — заключил Сезер.

Шестая встреча в Астане стран-гарантов режима перемирия в Сирии стала финальной по определению четырех зон деэскалации конфликта в Сирии. В минувшую пятницу Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех таких зон к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска Восточная Гута, в провинции Деръа на границе Сирии с Иорданией, а также в провинции Идлиб. Мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут осуществлять силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах этим будет заниматься российская военная полиция.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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