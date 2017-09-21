Лавров: астанинские договоренности открывают путь для политдиалога по Сирии

ООН, 21 сен — РИА Новости. Последние астанинские договоренности открывают путь для налаживания политического диалога в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ООН.

"Развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма. На прошедшей 14-15 сентября международной встрече по Сирии в Астане завершено оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых достигнуты с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН при поддержке многих других стран. Эти договоренности создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией для объединения ее усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства", — заявил Лавров.

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