Силы коалиции США останутся в Сирии, пока Дамаск не сможет уничтожить ИГ*

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Силы коалиции США останутся в Сирии, пока власти страны не смогут уничтожить очаги ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и предотвратить новое появление террористов, заявили РИА Новости в Пентагоне.

"Цель коалиции — победить ИГ*, и силы коалиции останутся в Сирии до тех пор, пока сирийский режим не сможет уничтожить очаги ИГ* и предотвратить новое появление террористов (в стране)", — сказал представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии она действует без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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