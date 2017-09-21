Багдад станет наблюдателем на переговорах по Сирии в Астане

ООН, 21 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Ирак присоединится к астанинскому процессу по Сирии в качестве наблюдателя, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
"Мы присоединимся", — сказал иракский министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос, присоединятся ли представители Ирака со следующего раунда переговоров в Астане, аль-Джаафари сообщил, что Ирак "стремится к своевременному и эффективному присутствию" на переговорах.
"Уровень участия будет определён соответствующе. Это все зависит от того, сколько мы сможем дать. Нужно, чтобы мы были значимо представлены", — добавил собеседник агентства.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что потенциально среди тех стран, которые могут стать наблюдателями в астанинском процессе, — Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан — "соседние страны, ведущие совместную борьбу с терроризмом". Это, по его словам, будет решаться по дипломатическим каналам.
В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.
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