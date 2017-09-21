Диллон: коалиция США обсудила с российскими военными урегулирование в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Военные возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) обсуждают с российским коллегами расширение зоны урегулирования конфликтов в районе реки Евфрат в Сирии, заявил в четверг представитель коалиции полковник Райан Диллон.
Диллон также отметил, что представители коалиции регулярно контактируют с российскими военными на самых разных уровнях.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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