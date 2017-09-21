Диллон: коалиция США обсудила с российскими военными урегулирование в Сирии

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Военные возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) обсуждают с российским коллегами расширение зоны урегулирования конфликтов в районе реки Евфрат в Сирии, заявил в четверг представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Расширение этой зоны является частью наших дискуссий", — сказал он на брифинге из Багдада, не предоставив, однако, деталей.

Диллон также отметил, что представители коалиции регулярно контактируют с российскими военными на самых разных уровнях.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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