ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Представители коалиции во главе с США и военные РФ провели встречу по ситуации в Сирии и обсудили меры по предотвращению конфликтов между собой, сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Это была встреча лицом к лицу. Они (участники встречи) представили карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься, чтобы, во-первых, не стрелять непреднамеренно друг по другу, и, во-вторых, сфокусироваться на борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), а в-третьих, чтобы мы могли продолжать поддерживать наши силы на земле с воздуха, чтобы они могли сражаться с ИГ*", — сказал Диллон на брифинге.

По его словам, встреча прошла "в регионе в последние пару дней". Он отказался уточнять место встречи, сославшись на то, что, возможно, там пройдет следующая такая встреча.

"Близость разных сил (в Сирии) лишь повышает необходимость обсуждения мер по предотвращению конфликтов", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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