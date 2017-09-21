Коалиция не комментирует обвинения против СДС в обстреле сирийской армии

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. В коалиции США не комментируют обвинения против "Сирийских демократических сил" (SDF) в обстреле позиций сирийской армии.

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийские войска дважды подверглись обстрелам из районов, в которых находятся боевики "Сирийских демократических сил" вместе с военными США.

"Я пока не видел этих заявлений. Могу лишь повторить наши заявления о необходимости заниматься предотвращением конфликтов", — сказал представитель коалиции полковник Райан Диллон на брифинге.

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