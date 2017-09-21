Коалиция США прекратила удары в районе Дейр-эз-Зора, но продолжает в Ракке

Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Плавающий транспортер ПТС-2 сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* с понедельника прекратила наносить удары в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, но продолжает наносить их в районе Ракки.

Согласно опубликованным отчетам коалиции, последние на сегодняшний день удары в районе Дейр-эз-Зора были нанесены в понедельник, 18 сентября.

В последующие дни удары наносились лишь в районе Ракки, так называемой "столицы" ИГ* в Сирии: в понедельник – 48, во вторник – 45, в среду, по предварительным данным, — 14 (данные уточняются в последующие дни – ред.)

Кроме того, удары в Сирии наносились в районе населенных пунктов Абу-Камал.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре, 20 сентября © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре, 20 сентября

Прекращение ударов коалиции в районе Дейр-эз-Зора совпало с успешным наступлением сирийской армии на город и операцией по его освобождению. В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и в настоящее время развивают наступление в восточном направлении.

Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. По заявлению коалиции освобождено уже более половины территории города.

При этом, в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что SDF и коалиция во главе с США "остановили операцию по освобождению Ракки" на фоне успехов сирийской армии.

Кроме того, он сообщил, что российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков SDF из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор, где они "беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ*".

*Террористическая группировка, запрещенная в России