Коалиция США прекратила удары в районе Дейр-эз-Зора, но продолжает в Ракке

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* с понедельника прекратила наносить удары в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, но продолжает наносить их в районе Ракки.
В последующие дни удары наносились лишь в районе Ракки, так называемой "столицы" ИГ* в Сирии: в понедельник – 48, во вторник – 45, в среду, по предварительным данным, — 14 (данные уточняются в последующие дни – ред.)
Кроме того, удары в Сирии наносились в районе населенных пунктов Абу-Камал.
Арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. По заявлению коалиции освобождено уже более половины территории города.
При этом, в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что SDF и коалиция во главе с США "остановили операцию по освобождению Ракки" на фоне успехов сирийской армии.
Кроме того, он сообщил, что российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков SDF из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор, где они "беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГ*".
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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