Жесткий ответ: Россия предостерегла США от обстрелов со стороны СДС в Сирии

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Представителю командования вооруженных сил США в Катаре сообщили, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики "Сирийских демократических сил" (СДС), будут пресечены, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"По специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться", — сказал он.

Конашенков добавил, что огневые точки будут подавлять средствами поражения.

В четверг утром российское оборонное ведомство сообщило, что сирийские войска дважды были обстреляны из районов, где находятся боевики СДС вместе с американскими военными. Массированный огонь открывался из минометов и реактивной артиллерии. Представитель Минобороны отметил, что военнослужащие российских Сил специальных операций сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГ* в этих районах вместе с сирийскими войсками.

В Минобороны рассказали, что за минувшую ночь сирийская армия очистила от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата. В Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, в ближайшее время город будет полностью освобожден.

"На фоне успехов сирийских войск международной коалицией во главе с США и "Сирийскими демократическими силами" (СДС) остановлена операция по освобождению Ракки", — подчеркнул официальный представитель российского Минобороны.

По словам Конашенкова, под контролем ИГ* все еще остается около четверти территории бывшей столицы террористической группировки.

При этом российские средства контроля зафиксировали переброску боевиков СДС из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр-эз-Зор, где они беспрепятственно присоединяются к ИГ*. В Минобороны также подчеркнули, что за неделю не было зафиксировано ни одного боестолкновения ИГ* с СДС.

*террористическая группировка, запрещенная в России