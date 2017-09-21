МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления министерства обороны РФ по поводу действий США в Сирии не нуждаются в дополнительных комментариях, позиция Кремля не может быть отличной от позиции военного ведомства.

"Она (точка зрения) не может быть отличной от того, что было заявлено министерством обороны. В данном случае все сказанное не нуждается в каких-либо дополнительных комментариях", — сказал журналистам Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны России по поводу действий США в Сирии и подстрекательств американскими спецслужбами боевиков, а также озвучить точку зрения Кремля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство призывает коалицию во главе с США "хотя бы не мешать" бороться с терроризмом в Сирии, если она не желает делать это сама.

Также Минобороны РФ опубликовало видеозапись ударов по позициям боевиков "Джебхат-ан-Нусры"*, окруживших российских военных в сирийском Идлибе. Ранее в Генштабе РФ заявили, что террористы из "Джебхат ан-Нусры"*, подстрекаемые спецслужбами США, развернули во вторник наступление на северо-западе Сирии, им удалось окружить подразделение российской военной полиции. Однако ответным ударом российские и сирийские военные не только освободили попавших в окружение полицейских, но и отбросили боевиков обратно.

* Террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра" запрещена в России.

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