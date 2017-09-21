Россия заявила США, что попытки обстрелов из районов СДС будут пресекаться

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Представителю командования американских вооруженных сил в Катаре в жесткой форме сообщили, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики "Сирийских демократических сил" (СДС), будут пресекаться, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что огневые точки будут подавлять средствами поражения. По его словам, правительственные войска дважды обстреливали из районов, где находятся позиции боевиков СДС и американских военных. Конашенков также рассказал, что боевики "Сирийских демократических сил" беспрепятственно присоединяются к группировке ИГ* на севере провинции Дейр-эз-Зор.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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