Россия в Сирии зафиксировала шесть нарушений перемирия за сутки

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Деръа — три, Дамаск — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб — два, Дамаск — два", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Дар-эль-Кебира в провинции Хомс местному населению выдали одну тонну продовольствия.

Кроме того, по информации Минобороны, по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в провинции Деръа местным жителям доставлены 60 тонн продуктов и медикаментов. Медицинскую помощь в течение суток получили 79 жителей.

* Террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ) запрещены в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>