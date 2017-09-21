Россия в Сирии зафиксировала шесть нарушений перемирия за сутки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Дар-эль-Кебира в провинции Хомс местному населению выдали одну тонну продовольствия.
Кроме того, по информации Минобороны, по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в провинции Деръа местным жителям доставлены 60 тонн продуктов и медикаментов. Медицинскую помощь в течение суток получили 79 жителей.
* Террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ) запрещены в России.
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