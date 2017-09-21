Сирийские войска были обстреляны из районов, где находятся военные из США

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сирийские войска дважды подверглись обстрелам из районов, в которых находятся боевики "Сирийских демократических сил" вместе с военными США, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"На фоне успехов сирийских войск международной коалицией во главе с США и "Сирийскими демократическими силами" (СДС) остановлена операция по освобождению Ракки", — сказал он.

По его словам, центральные районы бывшей столицы террористической группировки ИГ*, составляющие около 25% территории города, остаются под полным контролем террористов.

"Из районов на восточном берегу Евфрата, в которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии", — отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что вместе с сирийскими войсками в данных районах сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков ИГ* военнослужащие российских Сил специальных операций.

"Поэтому по специальному каналу связи представителю командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться. Огневые точки в данных районах будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения", — заявил Конашенков.

* Террористическая организация, запрещена в РФ