Более 85% территории Дейр-эз-Зора находится под контролем сирийских войск

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Войска Сирии за минувшую ночь очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ* в районе города Дейр-эз-Зора. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата", — сказал Конашенков.

По его словам, в Дейр-эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории. "В ближайшую неделю город будет освобожден полностью", — подчеркнул Конашенков.

* Террористическая организация, запрещена в РФ