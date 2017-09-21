МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взвод военной полиции вырвался из окружения террористов в районе провинции Идлиб при помощи российских ВКС и отряда деблокирования. Видео ударов авиации по боевикам опубликовал телеканал "Звезда".

Плечом к плечу против террористов

Всего в окружении террористов оказались 29 российских военных. По словам начальника Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского, они "в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий". Трое из российских военнослужащих получили ранения.

Целью боевиков было подразделение российской военной полиции на наблюдательном пункте, развернутом в зоне деэскалации "Идлиб".

Рудской рассказал, что в группу деблокирования вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из северного Кавказа и сирийского спецназа.

Он также отметил, что действия отряда "постоянно поддерживалось парой штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков с предельно малых высот"

В результате совместных действий авиации и группы деблокирования кольцо окружения удалось прорвать и российские военные вошли в подконтрольный район правительственных войск.

Всех участников операции представили к наградам.

Наступление "Ан-Нусры"*

Параллельно продвижению к российскому пункту наблюдения боевики "Ан-Нусры"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб".

Атаки начались несмотря на действующую договоренность о прекращении боевых действий в районе "Идлиба". Наступлению предшествовали мощные огневые удары при поддержке танков и боевых машин пехоты. За день боевикам удалось продвинуться вглубь обороны правительственных войск на 12 километров и на 20 — на фронте.

Позднее правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось перейти в контрнаступление и практически полностью вернуться к исходным позициям.

По словам Рудского, операция против террористов продолжается. За сутки авиация и артиллерия нанесли удары по 187 объектам и уничтожили около 850 террористов.

Виноваты США

Атаки боевиков в районе зоны деэскалации "Идлиб" Генштаб связал с попытками США помешать успешной операции сирийской армии в района Евфрата.

"Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении ведомства.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") также не исключил, что к атакам причастны США. Парламентарий заявил, что Соединенные Штаты рассматривают боевиков, в том числе ИГ*, как инструмент решения геополитических вопросов.

* Запрещенные в России террористические организации