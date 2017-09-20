Опубликовано видео ударов по боевикам, окружившим российских военных

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российским ВКС в провинции Идлиб удалось вырвать из окружения боевиков взвод военной полиции. Видео уничтожения террористов опубликовал телеканал "Звезда".

Специальный отряд деблокирования ВКС нанес удар по исламистам, которые перешли в наступление в районе Хамы и замкнули в кольцо взвод военной полиции в составе 29 человек. Несколько часов российские военнослужащие отбивались от террористов, трое солдат получили ранения. При поддержке авиации им удалось выбраться из окружения.

Минобороны сообщило, что наступление группировки "Джебхат ан-Нусра"* на северо-западе Сирии остановлено, боевики отброшены на прежние позиции.

* Запрещенная в России террористическая организация